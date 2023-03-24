الحكومة تحتفي بإبداعات الدراما المصرية: قوة ناعمة للدولة

لمصر باع طويل في الدراما حققت فيها مراكز متقدمة محلياً وعالمياً، حيث كان لمصر تأثير على الأسرة العربية من خلال مسلسلاتها التي تقدم محتوى راقيا ومتناسبا مع كل الأسر العربية، الأمر الذي احتفت به الحكومة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بسرد «مُبسط» لأبرز وأهم المسلسلات المؤثرة في وجدان الأسرة المصرية والعربية.

الدراما المصرية عقود من التأثير على الوجدان العربي

وثَّق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قوة الدراما المصرية وتاريخها الطويل، قائلاً: «للدراما المصرية عقود من التأثير على الوجدان العربي، حيث التأريخ الاجتماعي والثقافي والفني والنضالي لكل حقبة زمنية، والأداة الأسرع للقوة الناعمة المصرية والتي بدأت في الإذاعة ثم انتقلت إلى التليفزيون مُعبرة عن حال المجتمع والقضايا المختلفة في إطار يتناسب مع القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري والعربي».

أبرز وأشهر مسلسلات رمضان المصرية

تمثل أبرز وأشهر مسلسلات رمضان المصرية في بداياتها في ليالي الحلمية 1987 وضمير أبلة حكمت 1991 لفاتن حمامة ومن الذي لا يحب فاطمة 1993 والمال والبنون 1993 وأرابيسك 1994 ويوميات ونيس 1994 ولن أعيش في جلباب أبي 1995 والوتد 1996 وزيزينيا 1997 وهوانم جاردن سيتي 1998 وأوبرا عايدة 2000.