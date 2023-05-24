مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالأقصر

لقي شخص مصرعه، وأصيب خمسة آخرين، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارة تريلا نقل بميكروباص كان يقلهم على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة إسنا جنوب الأقصر، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى طيبة التخصصي بإسنا.

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالأقصر

تلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغًا بمصرع شخص وإصابة 5 آخرين جميعهم من محافظة أسوان، إثر اصطدام سيارة تريلا بميكروباص كان يقلهم قادمين من أسوان في طريقهم إلى القاهرة، وانتقلت 5 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث بالطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة، وجرى نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي جنوب الأقصر، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الحادث والوقوف على أسباب حدوثه.

مصرع مسن في حادث سير

وفي سياق متصل، لقي مسن يعمل بائع ألبان مقيم بمنطقة أبو الجود مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد أنّ صدمته سيارة ملاكي، في أثناء خروجه من مدخل قرية القباحي الشرقي على الطريق الزراعي السريع شرق الأقصر، وجرى نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر لتلقي الإسعافات اللازمة.