مصرع شقيقين في حادث سير على طريق الجمالية بالدقهلية

لقي شقيقان مصرعهما نتيجة تعرضهما لحادث تصادم على الطريق بمدينة الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى الجمالية المركزي، وإيداعهما المشرحة لحين استكمال الإجراءات، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

مصرع شخصين في حادث

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز الجمالية، يفيد بمصرع شقيقين نتيجة اصطدام دراجة نارية على الطريق بمدينة الجمالية، وجرى نقلهما إلى مستشفى الجمالية المركزي، وإيداع الجثث بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شقيقين على الطريق بالجمالية، نتيجة اصطدامهما بدراجة نارية على الطريق، وهما شحاتة المتولي الجربان، وشقيقه إبراهيم المتولي الجربان.

نقل الجثتين إلى المشرحة

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافهما، وتبين وفاتهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى الجمالية المركزي وإيداع الجثث بالمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة واستكمال التحقيقات اللازمة.