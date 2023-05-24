حملات لإزالة الإشغالات وبروزات المحال التجارية في القوصية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات مفاجئة لرفع كافة الإشغالات بجميع مراكز وقرى المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتخفيف الزحام وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لافتاً إلى العمل على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التعدي على الشوارع

مشيراً إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم خاصة التي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة في الشارع ومنع التكدس والزحام المروري.

حملة إشغالات مكبرة

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بقيادة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابه ومسئولي قسم الإشغالات بالمركز ومسئولي التراخيص والمرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالوحدة المحلية حيث تم رفع الإشغالات الموجودة بالطرق والشوارع من تعديات المقاهي المخالفة والحواجز الحديدية والأسمنتية والحجارة أمام بعض المنازل وفروشات المحال التجارية والبروزات المخالفة وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم.

ولفت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي ومخالفة القانون دون تهاون أو تقاعس في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائياً على المظاهر العشوائية والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.