القبض على 5 تجار مخدرات بتهمة غسيل 40 مليون جنيه في أسيوط

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص بأسيوط لقيامهم بغسـل قرابة 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وزوجة أحدهم - مقيمين بمحافظة أسيوط)؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ(شراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ(40 مليون جنيه تقريبًا)، واتخاذ الإجراءات القانونية.