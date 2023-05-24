بالأسماء.. 22 لاعبًا ضمن قائمة كفر الشيخ لمواجهة الأوليمبي بدوري القسم الثاني

استقر كرم جابر المدير الفني لفريق كفر الشيخ، على اختيار قائمة مكونة من 22 لاعبًا لمواجهة الأوليمبي، على ملعبه بالإسكندرية، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمجموعة بحري، في دوري القسم الثاني.

قائمة كفر الشيخ لمواجهة الأوليمبي

وتضم القائمة كلًا من: محمود شكري، وحسن صبري، وعبد الله حافظ، في حراسة المرمى، ومروان محمد، محمد رضا، وأحمد أباظة، وإسلام عبد الغني، ومحمد يوسف، ومحمود فتحي، وأحمد عبد المنعم، وشمس محارب، في خط الدفاع.

كما تضم القائمة، أيضًا، كلًا من: صلاح فتحي، وعمر عبد المنعم، ومحمود شعبان، وعبد البصير، وأحمد طلعت، وأحمد شيكو، في خط الوسط، وعوض تهامي، ومحمد إبراهيم، ومحمد نصر، وبلال زكريا، وموسى أولاري.

ويدخل كفر الشيخ اللقاء في المركز السابع برصيد 40 نقطة، بينما يمتلك الأوليمبي صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لصالحه.

الجهاز الفني لفريق كفر الشيخ

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي، كرم جابر مديرًا فنيًا، وطلحة راغب مدربًا عامًا، وأمير قيصر مدربًا مساعدًا، وعاطف السعيد مدربًا لحراس المرمى، ومختار داود مديرًا لشؤون اللاعبين، وعماد حمدي مديرًا إداريًا.