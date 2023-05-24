المجمع الطبي بكوبري القبة يستضيف امتحان زمالة كلية جراحي العيون بلندن

في إطار اهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة في الإعداد والتأهيل للكوادر الطبية لمواكبة التطور العالمي المتسارع في التخصصات الطبية المختلفة، استضافت مستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة انعقاد اختبارات زمالة الكلية الملكية لجراحي العيون بلندن.

وتقدم للاختبارات عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكلاً من المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وجاميكا وأيرلندا.

جدير بالذكر، أنَّ تلك الامتحانات تُعقد على مدار شهري مايو ونوفمبر من كل عام، وذلك في إطار الاستفادة من الخبرات والقدرات التنظيمية والعلمية داخل القوات المسلحة والتعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية وصولا لأرقى مستويات التأهيل في كل المجالات.