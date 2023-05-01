محافظ دمياط تحث السيدات على المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

حثت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، السيدات على الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بتوضيح تفاصيل الشروط والفئات المستهدفة لكل نوع من المشروعات المتقدمة.

تنفيذ رؤية مصر 2030

وأكدت «عوض» أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد الأولى من نوعها وغير مسبوقة على المستوى العالمي، لأنها تركز على المشروعات الحقيقية المطبقة على أرض الواقع، انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ، وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة الوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام داخل المحافظة.

وأشارت أنه تم تكثيف الإعلان عن كافة تفاصيل المبادرة على الصفحة الرسمية لديوان عام المحافظة، موضحة أهم شروط المسابقة والجوائز المقدمة لحث كافة الفئات على الاشتراك.

تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

وأوضحت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم نشر تلك الشروط على صفحة المجلس القومي للمرأة بدمياط على «فيسبوك»، وخاصة الجزء المتعلق بفئة مشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

وأكدت أنه تم توضيح هذا الجزء ونشره حتى يكون هناك وعي بآليات المشاركة ولحث سيدات وفتيات دمياط على المشاركة، موضحة أن هناك عدد مشروعات تنموية خاصة بالمرأة والتي تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص مما يتوفر فيها الشروط كونها ذكية ولها علاقة بالجانب البيئي.

شروط التقديم

ومن ضمن شروط التقديم في المسابقة أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل في المحافظة، وأن يتضمن مكونا تكنولوجيا ومكونا يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022.

كما تتضمن الشروط إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.

وأضافت مروة نبيل أن التعريف بالفئات التي تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها وكيفية الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات يتم من خلال الرابط الضغط هـنـا.