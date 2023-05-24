رسوم توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية.. 50 جنيها

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أبرز الخطوات التي يجب اتباعها لتوصيل التيار للمنشآت السكنية، للمنتقلين إلى منزل حديث أو من يشيدون بيوتًا خاصة بهم.

وذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسوم توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية وأبرز الخطوات توصيله إلى المنازل، وهي كالتالي:

رسوم توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

يتم سدد مقابل المعاينة وهو مبلغ قيمته 50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

ويمكن للراغبين في توصيل التيار للمنشأت السكنية التقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات.

وبعد تقديم المستندات، يتم سداد مقابل المعاينة وهو 50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة.

وبعد سداد الرسوم تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة وتذكر فيها تكلفة التوصيل.

وتعد الشركة قيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف متعاقد.

بعد سداد المقايسة من قبل العميل يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه الشركة.