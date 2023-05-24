قطع الكهرباء في 5 مناطق بالإسماعيلية بسبب الصيانة اليوم

تعرضت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، لانقطاع الكهرباء في 5 مناطق رئيسية داخل مدينة الإسماعيلية، وفي مراكز القنطرة شرق وغرب ومركز الإسماعيلية.

وقال ديوان عام محافظة الإسماعيلية، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إّن أماكن الانقطاع تشمل منطقة جامع النحاس في حي أول الإسماعيلية، ومنطقة أرض الجمعيات في حي ثالث الإسماعيلية، ومنطقة الترعة جنوب مركز القنطرة غرب.

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كما يشمل انقطاع الكهرباء عن قوى محركة ومناطق سكنية بالزراعات، شرق البحيرات وقرية جلبانة في القنطرة شرق ومنطقة جمعية العاشر بقرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وبحسب بيان ديوان عام محافظة الإسماعيلية، فإن انقطاع التيار الكهربائي بدأ منذ التاسعة صباحًا، ويستمر حتى الساعة الثانية مساءً، لحين انتهاء أعمال الصيانة.

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وتجري شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع الوحدات المحلية في الأحياء والمراكز والقرى، أعمال الصيانة ضمن خطة الشركة الموسعة خلال شهر مايو، لرفع كفاءة عدد من المناطق استعدادًا لفصل الصيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت بيانات رسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إنّ عدة مناطق تشهد خلال شهر مايو، رفع كفاءة أعمدة الإنارة وخطوط الكهرباء، بالتزامن مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.