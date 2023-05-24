عاجل.. إحالة 171 من العاملين بقطاع الصحة والتعليم والزراعة للتحقيق في الشرقية 

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 171 من العاملين بقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمحليات بمركز القنايات للتحقيق لتغيبهم وتأخرهم عن العمل، كما تم ضبط أدوية كورونا منتهية الصلاحية، خلال حملات رقابية.

وتفصيلا، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الهيئة و الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعمل حملات تفتيشية للإرتقاء بقيم النزاهة والشفافية من خلال محاربة الفساد والكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الفساد.

لجان للمرور على عدة قطاعات لضبط العمل

وفي هذا السياق، قام المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجان من قطاعات (التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - المحليات - الزراعة) للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة.

وأسفرت الحملة عن عدم تواجد 56 من العاملين بمستشفى القنايات المركزي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم تواجد 30 من العاملين بالإدارة الصحية بمدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم تواجد 4 من العاملين بالمركز الطبي بمدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• ضبط 3 مخالفات لبعض المنشآت الطبية الخاصة (معامل تحاليل - عيادات طبية) بمعرفة لجنة العلاج الحر، وكذلك ضبط عدد ٣ صيدليات مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية.

• كما تبين وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية بمستشفى القنايات المركزي، كذلك عدم الإلتزام بالزي الخاص بمطبخ المستشفي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

• ووجود 11 جهاز معطل بمستشفي القنايات المركزي (جهاز كيمياء الدم - أجهزة تنفس صناعي - حضانات - ماكينات غسيل كلوي)، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة.

- عدم تواجد 12 من العاملين بالإدارة التعليمية بمدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب كذلك تأخر 43 من العاملين بالإدارة عن مواعيد العمل الرسمية.

جهود الحملة في قطاع المحليات

وأسفرت جهود الحملة في قطاع المحليات عن رصد الآتي:

• عدم تواجد 21 من العاملين بديوان عام رئاسة مدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب كذلك تأخر أحد العاملين بالمقر عن مواعيد العمل الرسمية.

• ضبط 4 مخالفات ترخيص بناء برئاسة مدينة القنايات تنوعت ما بين (مخالفة الرسومات الهندسية - عدم وجود أصل إقرار الإشراف بملف الترخيص - عدم وجود عقد مقاولة - عدم إستيفاء بيانات النماذج) صادرة باسم المواطن (س.ع) والمواطنة (و.م) والمواطن (ا.ص) والمواطنة (س. ا).

• وجود عدد 5 معدات ميكانيكية معطلة برئاسة مدينة القنايات.

عدم تواجد 5 من العاملين بالإدارة الزراعية بمدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.