بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف غدًا

أعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن ختام امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمادة العلوم، دون شكاوى او مشاكل، لافتًا إلى انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف، ابتداء من غد الخميس.

انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف، ستبدأ اعتبارًا من من غدًا الخميس، في جميع المواد في القطاعين «أ ، ب»، حيث يشمل القطاع «أ» إدارات: بني سويف، ببا، اهناسيا، ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف، بإجمالي 31 ألف طالبا وطالبة، والقطاع «ب»، ويضم إدارات: الواسطى، ناصر، سمسطا، الفشن، ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة.

مراعاة الدقة في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف

وشدد وكيل تعليم بني سويف، على كافة لجان تقدير الدراجات بمراعاة الدقة في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف، كذلك الرصد والمراجعة، وعدم ترك أي جزئية في الإجابة دون تصحيح.

وتوجه وكيل الوزارة بالشكر لكافة الأجهزة والجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق، على تعاونهم الجاد والمتميز في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة، والتي وجه بها محافظ بني سويف أثناء أيام الامتحانات التي جرى عقدها على مدار أسبوع كامل، بداية من الأربعاء الماضي 18 مايو الجاري وحتى اليوم الأربعاء 24 مايو الجاري، والبدء في أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف.

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف

واختتم أكثر من 61 الف طالبة وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022/ 2023 داخل 310 لجان فرعية بمحافظة بني سويف، وسط إجراءات تضمنت تخفيض الكثافات الطلابية داخل اللجان، والالتزام بالورقة الامتحانية ومواصفاتها.