إلغاء امتحان طالب واستبعاد رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية في بني سويف

قرر الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إلغاء ندب رئيس لجنة واستبعاده من أعمال الامتحانات بالشهادة الإعدادية، وإلغاء امتحان طالب، إثر نشره وتداوله امتحان مادة الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي، على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ساعة من بدء اللجنة باستخدام الهاتف المحمول.

وكيل تعليم بني سويف يتفقد عددًا من لجان الامتحانات

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2022/ 2023 الفصل الدراسي الثاني، التي تُعقد في الفترة من 18 مايو وحتى 24 مايو، داخل 310 لجان على مستوى المحافظة.

وقرر وكيل تعليم بني سويف، إلغاء ندب واستبعاد رئيس لجنة فرعية بإدارة إهناسيا التعليمية، كذلك إلغاء امتحان طالب في نفس اللجنة لاستخدامه الهاتف المحمول، وتداوله الورقة الامتحانية على مواقع التواصل بعد ساعة من بدء اللجنة.

تعليم بني سويف: عدم التهاون مع حالات الغش

وشدد وكيل التعليم على عدم التهاون مع حالات الغش واتخاذ الإجراء القانوني تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع وسائله، وحظر اصطحاب التليفون داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، مؤكدًا الالتزام بجميع التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية.

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الجبر والإحصاء، والتربية الفنية، فيما تختتم الامتحانات غدًا الأربعاء، بمادة العلوم.