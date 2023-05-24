عاجل.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة (أسماء)

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل طريق واقد كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى مستشفى كوم حمادة العام.

انقلاب سيارة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية واقد بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «إيمان محمد نشأت حميدة، 49 سنة، مصابة بكدمات متفرقة من الجسم، محمد أحمد محمد، 5 سنوات، مصاب بكسر في الحوض، محمد عاشور الشهاوى، 49 سنة، مصاب بكسر في الحوض، أحمد محمد زكى، 24سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد لطيف عبد العزيز عبدالعزيز، 20 سنة، مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج»، جميعهم مقيمون بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.