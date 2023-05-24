مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. من مرسى مطروح للعين السخنة

حددت وزارة النقل مسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، والذي يمتد من مرسى مطروح حتى العين السخنة، بتكلفة إجمالية 142.7 مليار جنيه، و250 كيلومترًا للساعة بالنسبة للسرعة التصميمية، فضلاً عن كونه يمتد بطول 660 كيلومترًا.

يشمل الخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع 21 محطة منها 8 محطات للنقل السريع و13 محطة إقليمية، حيث يبدأ بمرسى مطروح ثم فوكة ورأس الحكمة والضبعة وسيدي عبدالرحمن، أيضاً ضمن المحطات العلمين والحمام وبرج العرب والعامرية والإسكندرية والنوبارية ووادي النطرون والسادات وسفنكس و6 أكتوبر، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل.

محطات القطار الكهربائي السريع

- مرسى مطروح

- الضبعة

- العلمين

- الإسكندرية

- برج العرب

- 6 أكتوبر

- العاصمة الإدارية

- العين السخنة

المحطات الإقليمية للقطار الكهربائي السريع

- رأس الحكمة

- فوكة

- سيدي عبدالرحمن

- الحمام

- العامرية

- النوبارية

- وادي النطرون

- السادات

- سفنكس

- حدائق أكتوبر

- جنوب الجيزة

- حلوان

- محمد نجيب

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على مشروع القطار الكهربائي السريع، قائلاً: «الدولة تقوم بتطوير وسائل النقل الجماعي والهدف من ذلك تقليل زمن الرحلات وتخفيف الضغط علي شبكة الطرق الداخلية وتقليل الحوادث وخلق وسيلة نقل آمنة للمواطن وبسعر مناسب»، ومن هذه الوسائل القطار الكهربائي السريع.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن القطار الكهربائي السريع من المقرر أن يسهم في خلق مناطق لوجستية متعددة في عدد من المحافظات، بجانب الخدمات التي توفرها مشروعات الطرق في العائدات المباشرة وغير المباشرة، حيث تخلق شبكة لنقل البضائع على جميع المستويات، بشكل آمن وسريع.