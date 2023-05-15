«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، مستجدات تنفيذ الخطين الأول والثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع، موضحاً أن نسبة تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع الكلية بلغت 45%، بطول 675 كيلومترا، وعدد المحطات 21 محطة، ويشتمل على 1 ورشة رئيسية، 3 نقاط صيانة وعدد القطارات السريعة 15 قطارا، والقطارات الإقليمية 34 قطارا و14 جرار بضائع.

مستجدات تنفيذ الخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع

أما عن مستجدات تنفيذ الخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع، أكد التقرير أن نسبة التنفيذ بلغت 15% بطول 1100 كيلومتر وعدد المحطات 36 محطة ويشتمل على 1 ورشة رئيسية، 2 نقاط الصيانة، 20 قطارا سريعا، 48 قطارا إقليمياً، و20 جرار بضائع.

البدء في تصنيع القطارات الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع

وأوضح التقرير أن أعمال الوحدات المتحركة بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع تشمل تصنيع الوحدات المتحركة بمصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الألمانية وجارٍ تصنيع القطارات الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، حيث تم البدء في التصنيع اعتبارا من شهر نوفمبر 2022 وسيتم البدء في اختبار أول قطار بمصنع الشركة اعتبارا من يونيو 2023 وعلى أن يتم توريده في نوفمبر 2023.