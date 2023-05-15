أبرز المعلومات عن مشروع القطار الكهربائي السريع.. عدد المحطات والسرعة

استعرض تقرير صادر عن وزارة النقل، مشروع القطار الكهربائي السريع في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 والمقام فعالياته بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بحضور الشيخ منصور بن محمد بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وكشف التقرير تفاصيل مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، موضحاً أن المشروع يتكون من 4 خطوط من خطوط جارٍ تنفيذها «السخنة - العلمين الجديدة – مطروح 675 كيلومترا - 6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل 1100 كيلومتر - قنا – الغردقة – سفاجا 225 كيلومترا – والخط الرابع / بور سعيد – أبو قير والمخطط تنفيذه بالمشاركة مع القطاع الخاص 250 كيلومترا» بإجمالي أطوال 2250 كيلومترا.

عدد محطات القطار الكهربائي السريع

ونوه التقرير بأن الخطوط الثلاثة من شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري إنشاؤها حالياً بطول 2000 كيلومتر، تشمل 60 محطة و2 مركز سيطرة وتحكم و6 نقاط صيانة و41 قطارا سريعا و94 قطارا إقليميا، و40 جرار بضائع وتبلغ سرعة القطار السريع 250 كيلومترا / ساعة، والسرعة التشغيلية 230 كيلومترا / ساعة، ومتوسط المسافة بين المحطات 50 كيلومترا، بطاقة استيعابية من 1 مليون راكب حتى 2.5 مليون راكب يومياً.

كما تبلغ سرعة القطار الإقليمي 200 كيلومتر / ساعة والسرعة التشغيلية 160 كيلومترا / ساعة ومتوسط المسافة بين المحطات 25 كيلومترا، بطاقة استيعابية من 1.5 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ، وتبلغ سرعة جرار البضائـــع 120 كيلومترا / ساعة، وستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها 10 ملايين طن سنوياً.

مزايا القطار الكهربائي السريع

وأكد التقرير أن الاستراتيجية الرئيسية لوزارة النقل هي إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيراً إلى أنه من هنا جاءت أهمية القطار الكهربائي السريع من حيث ربط المناطق الصناعية وهي مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية وهي مراكز التصدير، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة مثال الدلتا الجديدة وغرب المنيا وتوشكى ومستقبل مصر بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وأوضح أن شبكة القطار السريع تساهم في الربط السككي مع دول الجوار مع السودان من أبو سمبل حتى جمي ومنها إلى دنقلا - ومع ليبيا من مطروح / السلوم حتى بنى غازي ومع تشاد من أبو سمبل - شرق العوينات حتى إنجامينا.