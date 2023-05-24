استمرار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية.. والنتيجة أول يونيو

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استمرار عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية، بعد أن بدأت يوم الإثنين 15 مايو لمادتي اللغة العربية والدين، وتستمر لمدة أسبوعين على أن تنتهي عملية التصحيح يوم الجمعة 26 مايو، و تبدأ بعدها مرحلة الرصد والمراجعة النهائية ليجري اعتماد النتيجة.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

وأوضح «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المديرية تستكمل عملية التصحيح في مادتي العلوم والدراسات في الوقت الحالي:«عملية التصحيح مستمرة لمدة أسبوعين، والوقت الحالي يتم تصحيح باقي المواد العلوم و الدراسات الاجتماعية، وحددنا الجمعة 26 مايو موعد نهاية تصحيح كل امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية».

وأضاف أن المديرية تستكمل عملية التصحيح خاصة بعد إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية يوم الخميس 18 مايو، و تأجيله إلي يوم السبت 20 مايو:«حصل تسريب لامتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية يوم الخميس، فاضطرينا نلغي الامتحان ونأجله ليوم السبت 20 مايو، و ده سبب في استمرار عملية التصحيح».

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

و أكد أن إلغاء امتحان الدراسات و تأجيله ليوم السبت الماضي 20 مايو لم يوثر على موعد إعلان النتيجة المحدد من قبل المديرية:«على الرغم من إعادة امتحان الدراسات، ومد موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، إلا أننا نُحاول في المديرية الانتهاء من النتيجة واعتمادها، وظهورها في الموعد المحدد لها خلال أول أسبوع في شهر يونيو».

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية يوم السبت 13 مايو وكان من المقرر لها أن تنتهي يوم الخميس 18 مايو، إلا أن المديرية ألغت امتحان الدراسات الاجتماعية، و قررت إعادته السبت 20 مايو بعد تسريبه من قبل مدرسة بإدارة أجا التعليمية، و تم إحالة المتسبب للنيابة العامة للتحقيق معه.