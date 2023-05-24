تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. الصفر للإجابة الخطأ فقط

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، مؤكّدة أنَّه يتمّ التصحيح وفقاً لنموذج الإجابة المخصص الالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتمادها من الموجه العام.

وشددت المديريات التعليمية، على المتابعة المستمرة لأداء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وإذا اكتشف خلل في التصحيح في إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه، لافتًا إلى أن درجة الفقرة المقالية توضع على يسار الإجابة وليس على إجابات الطالب.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وأكّدت المديريات التعليمية، على مقدري الدرجات والمراجعين خلال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، التوقيع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة، لافتًا إلى أنَّه يتمّ توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيًا، ثم تفنيط الدرجة المعطاة.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنَّه في حالة وجود اختلاف في أثناء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار في ذلك، وفي حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتمّ تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب.

تصحيح الإجابات المشطوبة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت المديريات التعليمية، أنَّه في حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس (صفرا) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط، ومراعاة تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.

كما وجهت المديريات، بالدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي، والتنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذي أسندت إليهم وتم إثباتها في الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

وشددت المديريات التعليمية، على الانتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء منها، وتحري الدقة في رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية.