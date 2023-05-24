ختام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية اليوم.. لا شكاوى

اختتم الطلاب، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية اليوم، إذ أدى الطلاب، امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وكان في مجمله مناسبًا للوقت والمستوى للطلاب بمختلف المستويات، لينتظر التلاميذ وأولياء أمورهم خلال الأيام المقبلة، إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية.

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية

وأكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، في ختام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية، أنه أدى الامتحانات 102 ألف طالب وطالبة في 431 لجنة على مستوى المحافظة، وأنّ الامتحانات مرت بهدوء دون شكاوى، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في بعض وقائع تداول أوراق مواد الامتحان عقب دخول الطلاب اللجان، على صفحات الغش الإلكترونية وجروبات الواتساب.

بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر بدء عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية، اعتبارا من السبت المقبل، على أنّ تُعلن النتيجة في وقت لاحق، عقب انتهاء مراحل التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتيجة من محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.

وجرى توجيه القائمين على كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية، بضرورة توخي الحذر ومراعاة الدقة، والالتزام بأعمال الكنترول، والتدقيق في درجات كل طالب حتى يحصل كل طالب على حقه.