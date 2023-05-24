إزالة أجزاء من عقارين منهارين لخطورتها على المارة غرب الإسكندرية 

تمكن حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، من إزالة الخطورة الداهمة بعقارين منهارين مسبقا، وتبقى منهما أجزاء عالقة تسبب خطورة على المواطنين بشارعي المازني والوافي بمنطقة كرموز، حفاظا على سلامة المواطنين.

وبدأت عمليات الإزالة حين أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات المنهارة مسبقا، حفاظا على سلامة المواطنين والاستجابة الفورية لاي شكوي تخص المواطن، وعليه كلفت رئيس الحي الإدارة المعنية بذلك.

إزالة خطورة داهمة من عقارين منهارين

ونفذ حي غرب حملة تم فيها إزالة أجزاء تمثل خطورة داهمة بعقاريين، وهما العقار 38 شارع المازني، والعقار 29 شارع الوافي بمنطقة كرموز، والصادر بشأنهم قرارات من لجنة المنشات الآيلة للسقوط بالحي، على أن تستكمل الحملات عمليات الإزالة للعقارات الأخرى المدرجة، وذلك بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشؤون القانونية بالحي.

رفع 17 طن أتربة من حي غرب

في سياق آخر، أجرى الحي عمليات رفع 17 طنا من الأتربة والرديم وتقليم الأشجار من الصدرية أمام آثار كوم الشقافة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.