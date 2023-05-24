تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان.. ينتهي أول يونيو

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان، عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدور الأول بمحافظة أسوان يوم الخميس الموافق 18 مايو عقب امتحانات استمرت لـ6 أيام ما بين مواد فرعية ومواد رئيسية، للمدارس العامة اللغات الرسمية والرياضة.

ليتطلع أولياء الأمور والطلاب لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 المرتبطة بانتهاء تصحيح أوراق الإجابة، والتي تتم وفقا للكنترولات داخل المحافظة سواء المركزية أو داخل الإدارات والمدارس منفصلة.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان يستمر حتى الأسبوع الأول من شهر يونيو، وفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، حيث يتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالنصف الأول من شهر يونيو عقب انتهاء أعمال التصحيح ثم رصد الدرجات لكل الطلاب وحصر النتيجة بالإدارات التعليمية، تهميدا لاعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

مراحل تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان

حيث تشمل أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان العديد من الخطوات من بداية استلام أوراق الإجابة وصولا لإعلان النتيجة، وتضم استلام الأوراق وتقدير الدرجات للمواد الدراسية والمراجعة للأوراق وجمع درجات الترم الأول والثاني واستخراج المتوسط.

رابط الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان

ولم تعلن بعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023، للحصول على النتيجة، حيث تنشئ المديرية رابطا للدخول المباشر على النتيجة عقب الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان.