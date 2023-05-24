90 ألف طن إجمالي توريد القمح بالإسكندرية.. والإنتاجية تتجاوز المستهدف

تواصلت عمليات توريد القمح في الوقت الراهن في مدينة الإسكندرية، حيث وصل حجم التوريد إلى ما يقرب من 90 ألف طن داخل عروس البحر الأبيض المتوسط حيث بلغ قدره 89773 طن إلى صوامع المحافظة، وذلك بعد حصاد 49933 فدانًا حتى الآن، من المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم الحالي 2022/ 2023 بكلا من الإسكندرية وبنجر السكر بحسب ما أعلنته مديرية الزراعة في الإسكندرية.

حصاد القمح في الإسكندرية

وبحسب البيان اليومي الرسمي من مديرية الزراعة في الإسكندرية، فإن جرى حصاد 97.5% من المساحة المنزرعة في الإسكندرية المقدرة ب21933 فدان يضاف عليها 28000 فدان في منطقة بنجر السكر وكليهما يشتركان في عمليات التوريد.

المميز في تقرير توريد القمح بالإسكندرية، أن عمليات التوريد تجاوزت المستهدف بنسبة 104.8% حيث أن المستهدف طن ونصف من كل فدان إلا أنه بعد عمليات التوريد قد تجاوز تلك النسبة ما يعني زيادة في الإنتاجية.

ضبط 63 طن قمح مهرب

كما تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط 63 طن قمح قبل تهريبه، وعليه تم تسليمه إلى اللجان المختصة بنجاح وتحرير 28 محضرًا.

وأوضحت زراعة الإسكندرية إنه يجرى متابعة الحملة القومية لمحصول القمح حيث تم توجيه قوافل زراعية للمزارعين وتوضيح نقاط هامة أبرزها تعريف المزارعين بأهم الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء الحصاد لتقليل الفاقد حيث تم التأكيد على أهميه التوريد للشون والصوامع، وأخذ عينات تقديرية من الحقول الإرشادية وحقل مقارن وذلك لعمل تقدير للمحصول.