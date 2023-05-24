أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية.. كم يبلغ الجرام عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، سعر جرام عيار 21 وسعر جرام عيار 18 وسعر جرام عيار 24 وسعر أوقية الذهب، أسعار الذهب اليوم لحظة بلحظة و سعر الذهب في السعودية، وسعر الجنيه الذهب عالميا بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.25 ريال سعودي، 55.53 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.50 ريال سعودي، 47.60 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.00 ريال سعودي، 63.47 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.16 ريال سعودي، أي ما يعادل 58.18 دولارا.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، كما يلي:

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات 1,988.03 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب عيار 22 وزن 8 جرامات، 2,082.70 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب عيار 24 وزن 8 جرامات، 2,272.03 ريال سعودي.

سعر كيلو الذهب في السعودية

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,270 ريال سعودي « 63,006 دولار».

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية أمس الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين الأمريكى، بحسب وكالة رويترز.