طريقة تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية.. منصة «أبشر» توضح

أعلنت منصة أبشر اليوم، إمكانية تمديد تأشيرة تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية، عبر خدمة الأفراد في المنصة، ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن منصة أبشر أن طريقة التنفيذ تتم عن طريق الدخول على المنصة، واختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة، ومن ثم اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

تمديد الزيارة العائلية متاح الآن عبر أبشر

وقالت منصة «أبشر» عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يمكن الآن تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية عن طريق المنصة، وتابعت: «خدمة أبشر متاحة لتمديد الزيارة للمقيم المسجل والمفعل في المنصة».

تجديد جواز السفر لمن أقل من عمر 21 عامًا

كانت المديرية العامة للجوازات السعودية، أعلنت عن اكتمال المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي، مع إتاحة تجديده لمن أقل من عمر 21 عامًا، من خلال منصة «أبشر» التابعة للداخلية السعوية، كما أوضحت أن المرحلة الأخيرة لخدمتي إصدار وتجديد الجواز السعودي الإلكتروني عبر «أبشر»، يمكن الاستفادة من الخدمتين، أثناء إصدار وتجديد جواز السفر، مع مراجعة أقرب فرع للجوازات دون حجز موعد مسبق.

يأتي ذلك عقب أيام من إطلاق وزارة الخارجية السعودية، تأشيرة المرور للسفر لأداء العمرة، التي تتلخص شروطها في جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر، وصورتين شخصيتين ذات خلفية بيضاء، وحجز تذكرة طيران مؤكد ذهاب وعودة إلى السعودية، مع ضرورة الحجز على الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس.

وأكدت الخارجية السعودية، أنه لن يتم السماح للمعتمر الحاصل على هذه التأشيرة الجديدة، أن يبقى أكثر من 4 أيام داخل المملكة، مع عدم السماح بالتمديد، مع الوضع في الاعتبار أن صلاحية التأشيرة ستبدأ من موعد الدخول إلى الأراضي السعودية.

وتم إصدار تأشيرة المرور، من الخارجية السعودية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتعاون مع شركات طيران سعودية هي، الخطوط الجوية السعودية وفلاي ناس، وبدأ العمل بها منذ يوم 30 يناير 2023.