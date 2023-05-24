إنهاء 90% من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية

تجري مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 خلال الفترة الحالية بالتزامن مع التجهيز لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في المداس وعبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة، فور انتهاء اعتمادها من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية

وقالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية أنه جرى الانتهاء من 90% من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وجاري استكمال أعمال التصحيح خلال الساعات المقبلة.

وأضافت المصادر في مديرية التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور انتهاء تصحيحها في كافة الكنترولات يتم إعادة رصدها وتجميعها مرة أخرى ليتم إرسالها إلى مديرية التربية والتعليم.

الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسماعيلية

وقالت المصادر إنه فور الانتهاء من كافة أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية يتم اعتماد الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية 2023 ثم إعلان النتيجة رسمياً عبر الموقع الرسمي للمديرية وإتاحتها في المدارس.

وأضافت المصادر أن أعمال التصحيح المتبقية وإعادة الرصد ستستغرق ساعات قليلة، مشيراً إلى أنه من الممكن عرض النتيجة لاعتمادها غداً الخميس من محافظ الإسماعيلية أو السبت المقبل بأقصى تقدير.

رابط للنتيجة فور إنهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وقالت المصادر في مديرية التربية والتعليم، إنه سيتم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل عبر محافظة الإسماعيلية ثم إعلان النتيجة.

وأضافت انه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس عبر الدخول على محرك البحث جوجل، وكتابة مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية والدخول على موقع المديرية وانتظار إعلان النتيجة، أو الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع إعلان الرابط خلال الأيام المقبلة.