أتاحت مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، والذي سيتم إتاحة النتيجة من خلاله فور اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وذلك فور الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 والرصد والمراجعة وجمع درجات الترمين الأول والثاني، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها مطلع شهر يونيو المُقبل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس فإنّها تتم عبر رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من خلال الضغط هنــــا. الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية. إدخال اسم الطالب الراغب في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الخاصة به. إدخال رقم الجلوس. الضغط على بحث وستظهر النتيجة فورًا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

وكشف أحمد سالم المسؤول الإعلامي بمديرية التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم موضحًا أنّه يجرى الآن تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 على قدمٍ وساق منذ آخر أيام الامتحانات، موضحًا أنّه من المقرر أن يتم هذا الأسبوع أعمال المراجعة والرصد وجمع درجات الترمين الأول والثاني على أن يتم اعتماد النتيجة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في الأسبوع الأول من شهر يونيو المُقبل.

كيف تجيب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023

وحول سؤال عشرات الطلاب عن كيف تجيب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023؟ أجاب سالم أنّه من المقرر أن يتم إتاحة النتيجة عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فضلًا عن رابط تخصصه محافظة الفيوم، وبعض المواقع الإخبارية.

وشدد على أنّه سيتم إتاحة النتيجة فور اعتمادها في جميع المدارس الإعدادية ليتمكن الطلاب من الحصول عليها بسهولة ويسر من خلال مدارسهم.