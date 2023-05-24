من المنتظر أنّ تعلن مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس، خلال أيام قليلة، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء عمليات التصحيح في مدارس المدينة والإدارات التعليمية المختلفة في المراكز والمدن،ويرغب الكثير من أولياء الأمور والطلاب في معرفة رابط النتيجة، للحصول عليها فور إعلانها، والاطمئنان على مستقبل أبنائهم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس

وكشفت مديرية التربية والتعليم، إتاحة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس، عبر الموقع الرسمي للمديرية من هنا، وسيجري نشر النتيجة عليه فور الانتهاء منها.

وقالت مصادر رسمية مسؤولة في مديرية التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال التصحيح في المدارس المختلفة وأعمال الرصد والتجميع، مضيفة أنه فور انتهائها، سيجري مراجعة جميع المدارس، تمهيدًا لاعتمادها من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

إعلان أسماء أوائل الإعدادية في الإسماعيلية

وسيعلن أسماء العشرة الأوائل على مستوى محافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور، الحصول علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، عبر الدخول على محرك البحث جوجل، وكتابة مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، ثم الدخول على موقع المديرية، وانتظار إعلان النتيجة، كما يمكن الحصول عليها، عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».