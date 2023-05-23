رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بورسعيد الترم الثاني.. ظهرت الآن

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بورسعيد الترم الثاني، معبرا عن فخره بالنتيجة وأنها أول محافظة على مستوى الجمهورية تعلن التنيجة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات «عام ولغات»، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال الرابط الذي خصصته مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بورسعيد الترم الثاني

وأكدت محافظة بورسعيد عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بورسعيد من خلال الرابط هــنــا، وإدخال رقم الجلوس باللغة الإنجليزية حتى يسهل الحصول على النتيجة.

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد 2023 من خلال الضغط هــنــا.

بورسعيد أول محافظة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية

وقال محافظ بورسعيد خلال كلمته: «إننا أول محافظة في الجمهورية تتعامل بالبابل شيت، خلصنا امبارح الامتحان واليوم نعلن النتيجة، وفخور بأولادي، ومعظم الأوائل من المدارس الخاصة والرسمية للغات والحكومية.

وأثنى «الغضبان» على نظام البابل شيت، قائلا إن النظام للطالب الذي يفهم وليس الذي يحفظ، مضيفا «أنا فرحان بمحافظتي ومتقدم عن باقي محافظات مصر، وبالمدرسة والبيت بورسعيد ستسمو، وعلموا أولادكم الاجتهاد».

حرمان 9 طلاب من امتحان الدراسات

من جانبها قالت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 13 ألفا و827 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 84.3%، وتم حرمان 9 طلاب من مادة الدراسات الاجتماعية، وسيؤدون الدور الثاني بها.