أتاحت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس، الذي سيتم معرفة النتيجة من خلاله فور اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، والرصد والمراجعة، وجمع درجات الترمين الأول والثاني، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها مطلع شهر يونيو المُقبل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس وذلك في ظل ما تُقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس فإنّها تتم عبر رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ من هنــــــا https://kfsedu.gov.eg/

الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

النقر على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023.إدخال الاسم ورقم الجلوس للطالب.

الضغط على عبارة عرض النتيجة، والانتظار حتى تحميل الصفحة وظهور نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية وبالمجموع الكلي.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ، لافتاً أنه يجري حالياً أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 17 مايو واستمر حتى 21 مايو 2023.

وأوضح المصدر، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد الدرجات بالكنترولات بالقطاعات الثلاثة، وجمع درجات الترم الأول والثاني على أن يتم اعتماد النتيجة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مطلع شهر يونيو المُقبل.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ويبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ 63 ألفًا و307 طلاب وطالبات، و194 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية، موزعين على 13 إدارة تعليمية.