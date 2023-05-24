أنهي طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية الامتحانات اليوم الأربعاء والتي استمرت لمدة 6 أيام، وسط حالة من الفرحة من الطلاب وأولياء الأمور، بعد انتهاء الموسم الدراسي لهم في المحافظة، ما جعل الطلاب يتساءلون عن موعد تصحيح مواد الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية بعد انتهاء الامتحانات.

موعد تصحيح مواد الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية

وكشف محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، موعد تصحيح مواد الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية بعد انتهاء الامتحانات مؤكداً أن الامتحانات انتهيت بدون مشاكل كبيرة وتم التعامل الفوري مع بعض المشاكل التي تم رصدها من قبل غرفة العمليات في مديرية التربية والتعليم.

بدء تصحيح مواد الشهادة الإعدادية بالمنوفية غدا

وعن موعد تصحيح مواد الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية بعد الانتهاء من الامتحانات، قال «الفولي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تصحيح المواد يبدأ من الخميس مباشرة، مؤكدا أن هناك تعليمات واضحة بضرورة الانتباه جيدا أثناء التصحيح والتركيز على رصد الدرجات بدقة لكي يحصل كل طالب على حقة، وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ودعم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأشار إلى أنه يتم بمراجعة من مسؤولي الكنترول ومتابعته الشخصية لكل يحصل كل طالب عل حقه في التصحيح، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من محافظ المنوفية.