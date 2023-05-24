مقتل وإصابة 10 أشخاص في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة شمال باكستان
كتب:
أسماء العيسوي
05:16 م | الأربعاء 24 مايو 2023
تفجير انتحاري في باكستان
أعلنت الشرطة الباكستانية، قبل قليل، أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في تفجير انتحاري، قرب نقطة تفتيش للشرطة في شمال غرب البلاد، بينهم منفذ الهجوم، بحسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء.
ضحايا الانفجار بينهم مدني
وقالت الشرطة إن جنديين وشرطي ومدني قتلوا في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب مدينة «داتا خيل»، في منطقة «وزيرستان»، الواقعة في شمال غرب باكستان، على مسافة نحو 25 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان.
Deadly suicide bombing strikes security checkpoint in northwestern Pakistan #Pakistan #Waziristanhttps://t.co/UnFmFWqHrN pic.twitter.com/B9cml6vqOQ— ILKHA (@IlkhaAgency) May 24, 2023
منفذ الهجوم فجر نفسه أثناء التفتيش
وقال المسؤول في الشرطة المحلية، رسول دراز، إن الانتحاري فجر سيارته أثناء تفتيشه عند الحاجز، مضيفا، لوكالة الأنباء الفرنسية: «يبدو أن الانتحاري أراد الوصول إلى وجهة أخرى، لكنه فجر نفسه عندما أوقفته الشرطة لإجراء تفتيش روتيني»، مشيراً إلى أن الانفجار أسفر عن مصرع 4 أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم، وإصابة 5 آخرين.