مقتل وإصابة 10 أشخاص في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة شمال باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، قبل قليل، أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في تفجير انتحاري، قرب نقطة تفتيش للشرطة في شمال غرب البلاد، بينهم منفذ الهجوم، بحسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء.

ضحايا الانفجار بينهم مدني

وقالت الشرطة إن جنديين وشرطي ومدني قتلوا في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب مدينة «داتا خيل»، في منطقة «وزيرستان»، الواقعة في شمال غرب باكستان، على مسافة نحو 25 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان.

منفذ الهجوم فجر نفسه أثناء التفتيش

وقال المسؤول في الشرطة المحلية، رسول دراز، إن الانتحاري فجر سيارته أثناء تفتيشه عند الحاجز، مضيفا، لوكالة الأنباء الفرنسية: «يبدو أن الانتحاري أراد الوصول إلى وجهة أخرى، لكنه فجر نفسه عندما أوقفته الشرطة لإجراء تفتيش روتيني»، مشيراً إلى أن الانفجار أسفر عن مصرع 4 أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم، وإصابة 5 آخرين.