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الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 4 أشخاص في تفجير استهدف مركبة أمنية

كتب:

أسماء العيسوي
03:22 م | الإثنين 10 أبريل 2023
الشرطة الباكستانية

الشرطة الباكستانية

أعلنت الشرطة في باكستان أن 4 أشخاص لقوا حتفهم إثر تفجير استهدف مركبة أمنية في مدينة «كويتا» بجنوب غرب البلاد، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل. 

مقتل اثنين من أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الباكستانية أن اثنين من عناصرها قتلوا وأصيب آخر في هجوم شنه مجهولون في منطقة كيلي سبين بمنطقة «كوتشلاك» الليلة الماضية.

كما ذكرت صحيفة «دون» الباكستانية، نقلا عن بيان الشرطة، أن المهاجمين أطلقوا النار العشوائي على رجال شرطة تابعين لفرقة النسر في أثناء قيامهم بدورية، مما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الشرطة، مضيفة أن الشرطة قتلت أحد المهاجمين، بينما تمكن الآخر من الفرار. 

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