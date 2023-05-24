توفير فرص عمل بالملتقى التوظيفي الأول لكلية الحاسبات بالإسكندرية

نظمت كلية الحسابات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية الملتقى التوظيف الأول، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، بهدف توفير فرص عمل وتدريب للطلبة من أجل دمجهم في سوق العمل ورفع كفاءتهم من خلال محاضرات توعوية وتوصيلهم بالشركات والتعريف باحتياجات سوق العمل.

التعرف على وظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل

وقال الدكتور ياسر فؤاد، القائم بتيسير أعمال عميد كلية الحسابات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، إن الملتقي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة والأساتذة، والتعرف على الجديد فى وظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل، بهدف توفير فرص توظيف للطلبة حديثي التخرج وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بسنوات النقل أو السنوات النهائية.

حاضرات عن المسار الوظيفي والمهني لطلاب حاسبات وعلوم البيانات

وأضاف «فؤاد» في بيان اليوم، أنه قد تم خلال الملتقى تقديم محاضرات عن المسار الوظيفي والمهني بهدف تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، كما عقد على هامش الملتقي اجتماع مع ممثلي الشركات الراعية للمؤتمر وتم الحديث عن سوق العمل وتم توفير عدد من فرص العمل لطلبة الكلية.