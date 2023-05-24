محافظ الإسماعيلية: نسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتقديم حزمة من التسهيلات

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين بالتزامن مع رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة مصر 2030.

وأضاف محافظ الإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء خلال وضع حجر الأساس للتوسعات الجديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة على مساحة 50 فدان أن المحافظة تهدف إلى إضافة خطوط إنتاج جديدة لإحدى مصانع الملابس الجاهزة المتميزة في جودة منتجاتها، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات والصادرات بالمحافظة، وطرح باقي المساحة لطلبات المستثمرين.

بشارة: الدولي تولي اهتمام بالصناعة

وقال شريف بشارة إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؛ لذا نحرص دائمًا في محافظة الإسماعيلية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع تحسين البيئة الاستثمارية.

وتابع: اليوم نحتفل معًا بإضافة 50 فدان للمنطقة الحرة العامة بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة للاستثمار في الإسماعيلية وأسعدُ دومًا بزيارة المنطقة الحرة العامة؛ لنشاهد معًا حجم الاستثمارات والصادرات، حيث بلغ إجمالي صادرات المنطقة حتى 23 مايو 2023 حوالي 241 مليون دولارًا أمريكي.

ووجه محافظ الإسماعيلية الدعوة للمستثمرين نحو الاستفادة بموقع المحافظة المتميز ومناخها المعتدل وإنتاجها المتميز من الفاكهة في التصنيع الزراعي؛ من أجل النهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة والذي بدوره يساهم في تنوع مصادر التنمية داخل المحافظة.

وتابع: تحظى المنطقة الحرة العامة بالمحافظة على عدة مزايا نظرًا لقربها من المواني، هذا إلى جانب سعي القائمين عليها على بذل قصارى جهدهم في تذليل كافة العقبات وتلبية احتياجات المستثمرين المشروعة، لذا أتقدم لهم بجزيل شكري نظرًا لجهودهم القيمة في زيادة عدد المشاريع الاستثمارية.