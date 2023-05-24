انطلاق أول حوار مجتمعي لتطوير المنظومة الصحية بالإسماعيلية اليوم

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، انطلاق أول حوار مجتمعي في مجمع الإسماعيلية الطبي، برئاسة الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، لبحث المشكلات وكيفية التغلب عليها في المنظومة الجديدة.

وقال مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، إنّ الحوار يستهدف وجود أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ورئيس جامعة قناة السويس والتنفيذيين في محافظة الإسماعيلية.

وتابع «سامي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحوار سينطلق تحت شعار «يوم للناس»، والهدف منه التعرف علي المشاكل في الخدمة المقدمة من المشروع الجديد، وبحث كيفية التغلب عليها في وجود التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ في مجمع الإسماعيلية الطبي.

الإسماعيلية شهدت طفرة طبية

وقال إنّ محافظة الإسماعيلية على مدار الأشهر القليلة الماضية، شهدت طفرة طبية كبيرة، بعد افتتاح عدد من المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمشروع التأمين الصحي الشامل: «مع افتتاح مستشفيات الإسماعيلية في المراكز، كمستشفى التل الكبير المركزي والقنطرة شرق والقنطرة غرب والقصاصين، ستنخفض المشاكل بنسبة قد تصل إلى 95% تقريبًا، لانخفاض عدد المترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي».

وأشار إلى أنّ فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، بصدد إعلان عدة مبادرات خلال الأيام القليلة المقبلة، ستعمل على الانتشار بها في جميع القرى والمراكز للكشف المبكر عن الأمراض.