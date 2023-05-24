«التموين»: شراء قمح من المزارعين بـ27 مليار جنيه منذ بداية موسم التوريد

كشف المهندس كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، عن حجم توريد القمح من المزارعين منذ بدء موسم التوريد نهاية شهر أبريل الماضي، حتى الآن، موضحا أنه جرى توريد 2.7 مليون طن قمح من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

توريد القمح المحلي 2023

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، عن أن قيمة شراء القمح المورد من المزارعين بلغت حتى اليوم، 27 مليار جنيه لإجمالي ما جرى توريد من المزارعين وتسلمته صوامع القمح حتى الآن.

ونوه المهندس كمال هاشم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري دفع 10 آلاف جنيه لطن القمح للمزارع، واصفا حجم التوريد حتى الآن بأنه «جيد جدا»، فضلا عن الحوافز التي أقرتها وزارة التموين بشأن صرف 10 كيلو ردة عن كل أردب يجري توريده من المزارع، وبسعر مدعم بقيمة 8 جنيه لكيلو الردة.

توريد 60 ألف طن قمح يوميا

وعن حجم التوريد اليومي، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، أنه مع بداية موسم التوريد كان حجم التوريد اليومي للقمح المحلي من المزارعين 40 ألف طن يوميا، وصولا إلى 100 ألف طن يوميا، في منتصف شهر مايو الجاري، ثم أصبح حاليا حجم التوريد اليومي يقدر بـ 60 ألف طن يوميا.