انتشال جثة غريق من مياه ترعة الإبراهيمية بأسيوط

لقى شاب مصرعه، غرقا بمياه الترعة الإبراهيمية بمركز ديروط التابع إلى محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بالعثور على جثة بالترعة

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بغرق شاب بمياه الترعة الإبراهيمية بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

وعلي الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط بإشراف العميد أحمد البديوي، رئيس مباحث المديرية، و برئاسة المقدم محمد قرشي، رئيس المباحث بالمركز وسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين غرق شاب يدعى رمضان عادل عبداللاه، يبلغ عمره 16 عاما، بمياه الترعة الإبراهيمية بجوار مستشفى الحميات بمركز ديروط التابع إلى محافظة أسيوط.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من مياه الترعة الإبراهيمية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.