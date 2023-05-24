عاجل.. مصرع سيدة وإصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي

لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها، وأصيب 4 آخرين، بينهم طفلان في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم الأربعاء، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق وسط صرخات واستغاثات مستقليها.

وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الصحراوي، فيما توقفت حركة المرور بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم حتى وصول الشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لٌطّيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مروّع على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس بحوالي 3 كيلو مترًا بدائرة المركز ووجود جثة ومتوفين.

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي عن مصرع زمزم فاروق أحمد، 35 سنة، وإصابة عصام صلاح سعد (11 سنة)، وأحمد طلعت إبراهيم (30 سنة)، طفلة مجهولة الهوية (5 سنوات)، مصاب مجهول الاسم والعنوان.

نقل الجثة والمصابين للمستشفيات

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصاب الأول إلى نفس المستشفى، بينما جرى باقي المصابين إلى مستشفى الجامعة بالفيوم وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتيسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفية لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.