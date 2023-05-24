العثور على جثة مواطن ملقاة وسط الزراعات في أسيوط

عثر أهالي عزبة شاروني بجزيرة الأكراد التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، على جثة مواطن ملقاة وسط الزراعات نتيجة طعن بسلاح أبيض.

بلاغ بالعثور علي جثة

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مواطن ملقاة وسط الزراعات نتيجة طعن بسلاح أبيض بعزبة شاروني بجزيرة الأكراد التابعة إلى مركز الفتح في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة ورجال المباحث وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة شخص يدعى محمود. م. م، عمره 35 عاما، موظف بجامعة أسيوط، ملقاه ملقاة وسط الزراعات نتيجة طعن بسلاح أبيض بعزبة شاروني بجزيرة الأكراد التابعة إلى مركز الفتح في محافظة أسيوط.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.