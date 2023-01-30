«تموين مطروح»: الأرز والسكر بـ14.5 جنيه والزيت بـ35 في معارض أهلا رمضان

قالت هند محمود مدير مديرية التموين بمطروح، إنّ القيادة السياسية وجهت بالبدء مبكرا بمنافذ ومعارض أهلا رمضان، مشددةً على ان الدولة المصرية تسعى إلى تخفيف العبء على المواطنين ومحاربة جشع التجار.

وأضافت محمود، خلال تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ محافظة مطروح لها طبيعة خاصة، حيث إن كل الجهود تتكاتف، كما أن نسبة كبيرة من التجار شاركت في منافذ كثيرة.

وتابعت مدير مديرية التموين بمطروح: «نتجه إلى فتح منفذ جديد في مكان جديد كل يوم، فتحنا منفذي معرض أهلا رمضان في مركز، وسنفتتح المنفذ الرئيسي في شهر رمضان المعظم، وحتى الآن لدينا 19 منفذ، وبعد غد سنفتتح منفذا جديدا تحت رعاية محافظ مطروح».

وأكدت هند محمود مدير مديرية التموين بمطروح: «كل يوم ننسق مع فروع الجملة ونطرح سلعا مخفضة بأقل من سعر الجملة، ولدينا عروض على السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، الأرز بـ14.5 جنيه، والسكر بـ14.5 جنيه، والزيت بـ35 جنيه، وهو ما نال استحسان أهالي مطروح».