حجز محاكمة أب وأبنائه قتلوا طفلا في الفيوم إلى غدٍ الخميس للنطق بالحكم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثامنة بجلستها اليوم الأربعاء، بحجز قضية محاكمة أب وأبنائه الثلاثة، إلى غدٍ الخميس للنطق بالحكم، لإدانتهم بقتل نجل شقيق الأب ونجل عم ابنائه بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية «ميراث»، حيث أطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا في الحال أمام أعين والدته.

صدر القرار برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

والدة المجني عليه طالبت بأقصى عقوبة

ووقفت والدة الطفل المجني عليه أمام هيئة المحكمة، دموعها تسبق كلامها، تحمل صورة طفلها في أحضانها مطالبةً بالقصاص العادل وتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام ثأرًا لابنها بعدما روت تفاصيل مقتله أمام أعينها، دون أن يرحموا صغر عمره أو طفولته.

المحكمة ناقشت الطبيب الشرعي

واستمعت محكمة جنايات الفيوم إلى دفاع الأب وأبنائه، ومرافعة محامي المجني عليه، كما ناقشت الطبيب الشرعي في تقرير الصفة التشريحية، والإصابات التي كانت في جسد الطفل المجني عليه وطريقة حدوثها، كما استمعت إلى شهادة الشهود حول الواقعة.

الأب قتل نجل شقيقه بمساعدة أبنائه

تعود تفاصيل الجريمة المأساوية إلى شهر 7 المُنصرم، حينما أقدم شخص يدعى عيد.ع.أ، وأبناؤه خالد ومحمد وعلي، على إنهاء حياة الطفل نجل شقيقه «أحمد محمود» 16 سنة، حيث أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية أثناء قيامه بري الأرض الزراعية الخاصة به في عزبة الروبي بدائرة مركز شرطة إطسا، وذلك إثر وجود خلافات على الميراث بينهم.

سقط قتيلًا أمام والدته

ولم يرحم الأب وأبناؤه طفولة نجل شقيقه أو استغاثات وصرخات والدته حيث أردوه قتيلًا في الحال أمام أعين أمّه محولين الدم إلى مياه، حيث بدأوا بمشادة كلامية معه هو ووالدته وأنهوا المشاجرة بجثة الطفل غارقة في الدماء بينما تحتضنه والدته وتستغيث لإنقاذ حياته.

محاكمة متهم حضوريًا والبقية غيابيًا

وتنطق المحكمة بالحكم على المتهمين الأربعة بينهم متهم وحيد حضوريًا وهو "خالد"، فيما يتم محاكمة المتهمين الآخرين غيابيًا، حيث يتم إصدار الحكم عليهم في جلسة غد الخميس.