أرملة ضحية كفر شكر بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي: القصاص العادل

قالت أرملة محمد عربي، والذي لقي مصرعه على يد سائق في عام 2020، لسرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ضحية كفر شكر»، إن قرار محكمة جنايات بنها اليوم بإحالة أوراق المتهم للمفتي للنظر في إعدامه قصاص عادل لزوجها الراحل، وهو قضاء الله العادل.

المجني عليه ترك طفلين

وأضافت أرملة الراحل محمد عربي لـ«الوطن»، أن رحيل زوجها أثّر فيها وفي محبيه، خاصة نجليه اللذان حُرما منه، حيث قُتل تاركا طفلين، الأول كان عمره 3 أعوام حينها، والثاني شهرين فقط، مشيرة إلى أن زوجها كان يعتاد الذهاب إلى المزرعة التي يعمل بها مستخدما دراجته النارية، لكنه اختفى فجأة، فأخبرت شقيقه الذي خرج باحثا عنه دون جدوى، ومن ثم حرر محضرًا بتغيبه عن المنزل.

تفصيل قتل ضحية كفر شكر لسرقته

وأوضحت، أنه بعد عدة أيام من البحث، عثرت الشرطة على جثته في منطقة نائية على طريق «كفر منصور - كفر شكر» بالقرب من نهر النيل، وبإجراء التحريات تبين أنه قُتل بغرض السرقة، وجرى القبض على المتهم «فرج م ص»، 39 سنة، سائق، ومقيم في ميت راضي بمركز بنها، حيث استدرج المجني عليه وقتله.

وشهد مركز كفر شكر، قبل عامين، واقعة استدراج سائق لعامل بمزرعة لمنطقة نائية وقتله، ووجهت محكمة جنايات بنها للمتهم تهمة القتل العمد.