أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بورسعيد.. 12 طالبا

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023، الذي بلغ عددهم 12 طالبًا، بعد أنّ اعتمد الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3%، وسط فرحة غامرة من أهالي الطلاب الأوائل وباقي الطلاب الناجحين في الامتحان، مؤكدًا سعادته باعتماد النتيجة، كونها أول نتيجة تظهر على مستوى الجمهورية لوجود تطبيق بابل شيت الذي يسرع إظهارها.

أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بورسعيد

وقال «الغضبان» إنّ أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بورسعيد، جاء ترتيبهم حسب السن والدرجات، كالتالي:

- ماريا مايكل حشمت غطاس بطرس، مدرسة ليسيه الحرية الخاصة لغات (إنجليزي)، بمجموع 280 درجة.

- جودي محمد رجب محمود المصري، مدرسة إبراهيم الرفاعي الرسمية، مجموع 280 درجة.

- نوران محمد محمد محمد الحديدي، مدرسة الشهيد عمرو السقا الإعدادية بنات، مجموع 280 درجة.

- الجين محمد عاطف السيد دسوقي شاهين، مدرسة الراهبات الخاصة، مجموع 280 درجة.

- بشری سعد محمد السيد الخضيري، مدرسة القناة الإعدادية بنات، مجموع 279.5 درجة.

- روان ساري إبراهيم حميدة المسيدي، مجمع محمد السيد لغات، مجموع 279.5 درجة.

- أحمد محمد خليل صالح العطوي، مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين، مجموع 279.5 درجة.

- مازن محمد الديب أحمد رضوان، مدرسة هيئة قناة السويس الإعدادية الخاصة، مجموع 279.5 درجة.

- سيف أحمد محمد شرف عمران، مدرسة بورسعيد الرسمية لغات، مجموع 279.5 درجة.

- ريتاج سامح نادر السيد زين الدين، مدرسة الراهبات الخاصة، مجموع 279.5 درجة.

- رقية أيمن شفيق يوسف مطر، مدرس طلعت حرب الرسمية المتميزة، مجموع 279.5 درجة.

- عبد الرحمن حازم علي محمد أمين، مدرسة بورسعيد الرسمية لغات، مجموع 279.5 درجة.

أكثر من 13 ألف طالب أدوا امتحانات الإعدادية في بورسعيد

وصرح محافظ بورسعيد، خلال إعلان أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بورسعيد، أنّ نتيجة الفصل الثاني من العام الدراسى 2022 - 2023 للشهادة الإعدادية، بلغت بنسبة النجاح بها 84.3% من إجمالي المتقدمين للامتحانات، البالغ عددهم 13 ألفًا و795 طالبًا.

كما جرى تكريم 19 طالبًا وطالبة، من بينهم حالات دمج والتربية الخاصة والإعدادية المهنية بالإضافة إلى الإعدادية العامة، لأول مرة على مستوى الجمهورية.