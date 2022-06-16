أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الدقهلية.. طالب واحد بين 15 طالبة

أعلنت منطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى منطقة الدقهلية الأزهرية للعام الدراسي 22021 /2022، وتقدم بالتهنئة للطلاب كل من الدكتور محمد رشوان‎ ‎وكيل الوزارة، والشيخ السيد منصور الوكيل الشرعي، والدكتور صبري زيدان ‏الوكيل الثقافي الشيخ السيد عبد الباري مدير التعليم الإعدادي‎، وأكدوا أن الدقهلية أنجبت نجوما لامعة وعباقرة أفذاذا من المفكرين والمبدعين في مختلف المجالات، ومازال عطاؤهم حيا ‏بيننا، وأعمالهم وفكرهم خالد يشهد لهم لآخر الزمان. ‎

وحصدت الطالبات المراكز الأولي في الشهادة الإعدادية الأزهرية، ولم يظهر إلا طالب واحد فقط بين الأوائل، فيما حصدت 15 طالبة الدرجات التي جعلتهن يحصدن المراكز الأولي للشهادة الإعدادية.

طالب واحد ضمن أوائل الإعدادية الأزهرية بالدقهلية

وشملت قائمة الأوائل:

- الأولى الطالبة حنين إسماعيل أنور محمد، طالبة بمعهد فتيات ميت تمامة مركز منية النصر، بمجموع 488 درجة.

- الثانية الطالبة بسملة تامر السيد محمد، طالبة بمعهد فتيات ميت عاصم، من مركز منية النصر، بمجموع 487 درجة.

- الثانية مكرر، الطالبة يمنى أحمد محمود أحمد، من معهد فتيات فيشابنا مركز أجا، بمجموع 487 درجة. ‏

- الثانية مكرر الطالبة زينب محمد إبراهيم محمد، من معهد فتيات الجمالية، بمجموع 487 درجة. ‏

- الخامسة الطالبة دينا طارق عبد الرحيم أحمد، من معهد فتيات اويش الحجر بمركز المنصورة بمجموع 486 درجة.‏

- الخامسة مكرر، الطالبة ‏ زينب نور السيد السعيد، معهد فتيات الطيبة، مركز نبروه، بمجموع 486 درجة. ‏

الخامسة مكرر، الطالبة شروق سامي البسمي محمد، معهد فتيات برهمتوش مركز السنبلاوين، بمجموع 486 درجة. ‏

- الثامنة الطالبة‏ مريم عبد المنعم محمد حسين، معهد فتيات كفر عبد الأمين بمركز السنبلاوين، بمجموع 485 درجة.

- الثامنة مكرر الطالبة ريهام أحمد محمد عبد السلام، من معهد فتيات ظفر مركز تمي الأمديد، بمجموع 485 درجة. ‏

- الثامنة مكرر الطالبة سهيلة علاء محمد فتحي، من معهد فتيات السنبلاوين النموذجي بمركز السنبلاوين، بمجموع 485 ‏درجة. ‏

- الثامنة مكرر الطالبة زهراء أحمد عبد الجواد إسماعيل، معهد فتيات البلامون مركز السنبلاوين، بمجموع 485 ‏درجة. ‏

- الثامنة مكرر الطالب محمود بدران إبراهيم محمد، معهد المنصورة النموذجي بالمنصورة، بمجموع 485 ‏درجة. ‏

- الثامنة مكرر الطالبة ريم رضا محمد السيد، من معهد فتيات ميت أبو الحسين مركز أجا، بمجموع 485 ‏درجة. ‏

- الثامنة مكرر الطالبة حبيبة عوض خضر إبراهيم، من معهد فتيات برج نور الحمص مركز أجا، بمجموع 485 ‏درجة. ‏

- الثامنة مكرر الطالبة مني رضا سعد إبراهيم، من معهد فتيات الطيبة مركز نبروه، بمجموع 485 ‏درجة.‏

- الثامنة مكرر الطالبة روكسان عبد العزيز محمد، من معهد فتيات ظفر مركز تمي الأمديد، بمجموع 485 ‏درجة. ‏

أما أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى منطقة الدقهلية الأزهرية للمكفوفوين، فهم:

- الأول الطالب محمد ياسر محمد أحمد، من معهد بهوت الأزهري مركز نبروه، بمجموع 427 درجة.

- الثانية الطالبة رحمة علي مصطفى أمين، معهد فتيات كتامة مركز طلخا، بمجموع 411 درجة.

- الثالث الطالب محمد خالد أحمد السعيد، من معهد ميت السودان الأزهري مركز دكرنس بمجموع 397 درجة.

- الرابعة الطالبة منة الله يوسف محمود إبراهيم، من معهد فتيات بهوت الأزهري مركز نبروه، بمجموع 296 درجة.

- الخامسة الطالبة أمل أحمد أحمد عبد العزيز، من معهد فتيات شربين، مركز شربين، بمجموع 395 درجة.