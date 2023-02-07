أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية.. 262 طالبا يحصلون على 100%

استطاع عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية، الحصول على الدرجات النهائية في الامتحانات، وسط احتفال كبير بالطلاب أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 الترم الأول، على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنوفية، حصول 226 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية بنسبة نجاح 100% في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 الترم الأول، مضيفًا أن النتيجة شهدت تفوق عددًا كبيرًا من الطلاب في المحافظة، متمنياً استمرار تفوقهم في الفصل الدراسي الثاني.

أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 جميع الإدارات

وجاء أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023، وفق البيانات الرسمية في مديرية التربية والتعليم والتي حصلت « الوطن» على نسخة منها، وجاء الطلاب الأوائل كالتالي:

وأضاف وكيل وزراة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 الترم الأول، جرى اعتمادها من قبل محافظ المنوفية بنسبة نجاح عامة 82.26%، مؤكدا أن مرحلة التظلمات سيتم البدء فيها الخميس المقبل، ويمكن للطلاب البالغ عددهم 81 ألف طالب التظلم بعد دفع الرسوم البالغ قيمتها 35 جنيها ولمدة أسبوعين .