انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مطروح غدا.. وبدء التصحيح السبت

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظة تنتهي غدا الخميس في المدارس الإعدادي على مستوى الإدارات التعليمية الستة في إدارة الحمام وبنجر السكر التعليمية وإدارة العلمين والصبعة ومرسي مطروح والسلوم وسيدي براني والنجيلة وسيوة، لتختتم الامتحانات في المرحلة الإعدادي في الترم الثاني هذا العام.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي تبدأ أعمال التصحيح بها في جميع اللجان يوم السبت المقبل، حسب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، لـ"الوطن" من خلال الكنترولات المشكلة في لجان النظام والمراقبة بجميع الإدارات.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي إنطلقت يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، وتستمر على مدار خمسة أيام، ومن المقرر أن يجري العمل في أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل وحتى يوم 7 مايو المقبل.

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن فور الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي سيتم عرض النتيجة على السلطة المختصة ممثلة في محافظ مطروح اللواء خالد شعيب لاعتمادها، تمهيدًا لإعلانها ونشرها على جميع المدارس الإعدادي في نطاق المحافظة، للتاح شهادات النجاح للطلاب وتسلم لهم أو لأولياء أمورهم موضحا بها درجة كل مادة على حدة والمجموع الكلي للدرجات عن العام الدراسي الفصلين الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وتعليق النتيجة بالمدارس.