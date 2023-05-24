تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالفيوم وإعلان النتيجة خلال أيام

تكثف مختلف الكنترولات في الإدارات التعليمية المختلفة أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تمهيدًا للبدء في أعمال الحصر والمراجعة والجمع، ثم يتم اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تمهيدًا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وفي مختلف المدارس بجميع أنحاء المحافظة.

تستعرض«الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالفيوم وموعد ظهور النتيجة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وقال أحمد سالم مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بدأت بالفعل الخميس الماضي، فور انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، موضحًا أنّ الكنترولات تكثف من أعمال التصحيح التي تتم على قدمٍ وساق حتى يتم إعلان النتيجة في أقرب وقت.

نظام التصحيح الجديد 2023

وأشار إلى أنّ نظام التصحيح الجديد 2023 لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 يتم بدقة شديدة وفقًا لنموذج الإجابة الخاص في كل مادة، موضحًا أنّه هناك آليات جديدة تستخدم للكشف عن أيّة إجابات متطابقة داخل مختلف الامتحانات، وأو تكشف حالات الغش الجماعي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس فإنّه من المقرر أن يتم إعلان النتيجة من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ثم إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وحول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم كشف سالم أنّه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الأسبوع الأول من شهر يونيو المُقبل، عقب انتهاء أعمال الرصد والمراجعة والجمع واعتماد النتيجة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومن ثم إعلانها في جميع الرسائل وعلى جميع المنصات.

امتحانات الإعدادية 2023

تجدر الإشارة إلى أنّ امتحانات الإعدادية 2023 انطلقت في محافظة الفيوم انطلقت يوم السبت 13 مايو الجاري وانتهت يوم الخميس المُنصرم الموافق 18 مايو.