رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس، تشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بعد انتهاء الامتحانات في يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وإعلان محافظة بورسعيد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس وخطوات الحصول عليها تستعرضه «الوطن» في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلو

وعن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس، كشف مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج في تصريح لـ«الوطن»، أنه تجري أعمال تصحيح أوراق امتحانات ومن المتوقع إعلان النتيجة في يونيو المقبل، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الأوراق وجمع درجات الفصل الدراسي الأول مع الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج

يستطيع أولياء الأمور الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس وللدخول أضغط هنا.

وجاءت خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج كالتالي:

- الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي .

2- قم باختيار المرحلة التعليمية.

- أضغط على الصف الثالث الإعدادي.

- قم باختيار الفصل الدراسي الثاني.

- حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

- ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

- انقر على الاستعلام، وانتظر لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في حال اعتمادها رسميًا.

توزيع درجات المواد في نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وفقًا لما أعلنته الوزارة، وجاء توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية والمجموع الكلي كالتالي:

- جاء توزيع درجات مادة اللغة العربية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 يساوي 80 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 60 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة الدراسات ألاجتماعية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 40 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 60 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة العلوم في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 40 درجة.

- جاء توزيع درجات المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 280 درجة.

بينما جاءت توزيع درجات المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني بالشهادة الإعدادية كالتالي:

-التربية الدينية 40 درجة.

- التربية الفنية 20.

- الحاسب الآلي 20 درجة).