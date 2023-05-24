اختتم الطلاب اليوم الامتحانات حيث تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس، حيث تتيح مديرية التربية والتعليم الرابط على موقعها بالإنترنت لتكون متاحة للطلاب فور اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمقرر في النصف الأول من شهر يونيه اعتبارا من 12 يونيه المقبل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية

وخصصت مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها في منتصف الشهر المقبل علي موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من هنا

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية قد أنهوا اليوم الامتحانات حيث عبر الطلاب عن ارتياحهم بعد أداء امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم حيث أكدوا أن امتحان اليوم جيد باستثناء بعض النقاط بالتاريخ لتميز الطالب المتفوق وبدأت عمليات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية انتظارا لإعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

فيما أعلنت وكيل وزارة التعليم في بيان لها أنه جرى فتح تحقيق عاجل في واقعة تداول صفحات الغش الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية التي أداها طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية داخل اللجان في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي مشيرة إلى أن التداول جرى بعد بداية الامتحانات ولا يعد تسريبا للامتحان حيث جرى تشكيل لجنة من المديرية للتحقيق في الواقعة.

ووجهت وكيل وزارة التعليم بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية فى العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.